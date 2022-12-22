Байден - Зеленському: Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки це буде необхідно
1 9017
Президент США Джо Байден заявив, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки треба.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він сказав під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським.
Президент США заявив: "300 днів народ України показує Росії та всьому світу свою сталеву волю, стійкість перед імперіалістичними апетитами країни, яка думала, що зможе вас завоювати. І це їм не вдалося".
Байден підкреслив: "Україна перемогла у битвах за Київ, Харків, Херсон. Пане Зеленський, ви показали, що шукаєте справедливого миру. А Путін не має намірів зупинити цю несправедливу війну. Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки це буде необхідно".