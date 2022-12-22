ЗРК Patriot на певних напрямках допоможуть відігнати російську авіацію далі від кордонів України, - Повітряні сили

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україні надасть США, можуть допомогти "суттєво посилити" протиповітряну оборону України і створити ешелоновану систему ППО.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже потрібна для України річ. Тому що Patriot давно був омріяний у нашій стратегії подальшого розвитку Повітряних сил. Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати свої аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога", – пояснив він.

За словами Ігната, українські військові зможуть доволі легко опанувати нові для них зенітно-ракетні системи Patriot.

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"Комплекси західного зразка доволі сучасні, дуже багато чого в них автоматизовано, багато відкинуто людського фактору. Тому перенавчитися на ці комплекси не є великою проблемою. Хоча для цього і потрібен певний час", – зазначив речник командування Повітряних сил.

Загалом, як наголошує Ігнат, Україна має великі потреби у найрізноманітніших засобах ППО і тому готова брати у західних партнерів "багато усього, що нам можуть запропонувати".

"Сьогодні Повітряні сили існуючими засобами ППО, авіацією, мобільними групами перекривають найзагрозливіші напрямки, окремі стратегічні об'єкти критичної інфраструктури. Однак цього не вистачає, щоб закрити всі потреби", – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, оголошений 21 грудня пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

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У Міноборони США прогнозують, що українським військовим буде потрібно кілька місяців, щоб належним чином підготуватися до роботи з системою.