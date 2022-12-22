Посилення нашої ППО комплексом Patriot позбавить Росію її головного інструменту терору, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав поставку Україні систем ППО Patriot "важливим кроком у створенні повітряного щита".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головне питання всіх моїх переговорів сьогодні - це зміцнення України, це наступний рік і наш рух до перемоги у війні за незалежність. Є чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом 1 млрд 800 мільйонів доларів. Найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot – те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону", - сказав Зеленський на пресконференції у Вашингтоні після переговорів із президентом США Джо Байденом.

"Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору – можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці", - наголосив він.

"Дуже важливою частиною нашої розмови з паном президентом була координація подальших наших стратегічних кроків - ми детально говорили про те, чого ми очікуємо з наступного року і до чого готуємося. Це важливо для всіх українців", - сказав президент.

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