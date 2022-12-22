У ресторані окупованого Донецька пролунав вибух, екскерівник Роскосмосу Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Хоценко зазнали поранень

Ввечері 22 грудня в ресторані окупованого Донецьку пролунав вибух. В той час там перебував екскерівник Роскосмосу Дмитро Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Хоценко, обоє зазнали поранень. Охоронець Хоценка загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини Донбасу із посиланням на російські ЗМІ.

За повідомленням російських ЗМІ у окупованому Донецьку було обстріляно ресторан "Шеш-Беш", в якому святкував день народження колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

"Прем'єр-міністра ДНР" Віталія Хоценка, якого було запрошено гостем, поранено, його охоронець загинув.

У Донецьку обстріляно ресторан "Шеш-Беш", в якому святкував день народження колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.



"Прем'єр-міністра ДНР" Віталія Хоценка, якого було запрошено гостем, поранено, його охоронець загинув. Рогозін не постраждав, повідомляють російські ЗМІ. pic.twitter.com/NJxdvvP2TA — Новини Донбасу (@novostidnua) December 21, 2022

Пізніше агенція ТАСС повідомила: "Дмитро Рогозін зазнав поранення та був госпіталізований після обстрілу Донецька з боку ЗС України, повідомив нам помічник Рогозіна.

"На околиці Донецька обстріляли готель, в якому останніми днями проживала група військових радників на чолі з Дмитром Рогозіним. Дмитро Олегович дістав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життю немає", - сказав співрозмовник.

Поранення дістали також особи, які його супроводжували.

"Удар мав явно цілеспрямований характер. Фахівці схиляються до того, що для удару було використано 155-міліметрову самохідну артилерійську установку CAESAR, розроблену і вироблену французькою фірмою Nexter", - додав помічник Рогозіна.