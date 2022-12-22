Сподіваюсь, що Конгрес США ухвалить пакет фінансової підтримки на $45 млрд, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить пакет фінансової підтримки для України обсягом майже $45 мільярдів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен долар такої інвестиції Сполучених Штатів на захист свободи означатиме реальне і відчутне посилення глобальної безпеки", - сказав президент України на брифінгу після переговорів з президентом США Джо Байденом.

"Я знаю, що американське лідерство залишиться міцним і глобально відчутним. Сполучені Штати будуть стояти на захисті наших спільних цінностей, цінностей свободи. І я вірю, що попри будь-які персональні зміни в складі Конгресу - двопалатна і двопартійна підтримка буде зберігатися", - сказав Зеленський.

Звичайно, сказав він, "на всіх зустрічах сьогодні звучить і звучатиме питання про протидію російському терору і відновлення зруйнованої інфраструктури, передусім - енергетики. Повинні пройти цю зиму. Маємо захистити наших людей. Маємо бути і будемо в таких речах максимально конкретними – це ключове гуманітарне питання зараз".

За його словами, обговорювався також санкційний і юридичний тиск на державу-терориста. "Росія повинна відповідати за все те, що робить проти нашої держави, проти наших людей, проти всієї Європи і вільного світу", - сказав він.

"І принципова річ - формула миру, можливості американського лідерства з цього приводу. Ми пропонуємо дуже конкретні пункти - і те, що Америка може зробити, щоб допомогти їх виконати. Ми пропонуємо Global Peace Formula Summit, і я вдячний нашим американським союзникам за те, що вони нас чують – і відчувають так само, як і ми, наскільки важливо зберігати ініціативу і шукати, як відновити територіальну цілісність України та інтернаціональний порядок", - наголосив Зеленський.

"І останнє - маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні можливості найближчими місяцями. Я про це не можу говорити детально, але я за це вдячний президенту Байдену", - зазначив президент України.