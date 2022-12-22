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Росіяни намагатимуться депортувати 1620 дітей з окупованих територій під виглядом поїздки на свята до Москви, - мер Мелітополя Федоров

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Росіяни намагатимуться депортувати 1620 дітей з окупованих територій під виглядом поїздки на свята до Москви, - мер Мелітополя Федоров
Окупанти намагаються зібрати дітей, аби вивезти їх до Росії нібито на новорічні свята.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Рашисти збирають 1620 дітей з тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх на Росію. Традиційно ворог прикривається "солодкою" пропагандою: дітей ніби-то відвезуть до Москви на новорічні свята", - пишеш Федоров.

Мер Мелітополя закликає батьків не віддавати своїх дітей російським загарбникам.

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"Ворог не раз показував, що вони потрібні Росії або для пропаганди, або в якості "живого щита". Тому невідомо, чи повернуться діти додому", - заявив він.

Федоров нагадав, як у вересні дітей з Енергодару, Кам’янки-Дніпровської та інших окупованих територій Запорізької області рашисти забирали до Криму та РФ спочатку на тиждень, а потім затримали їх на 2 місяці.

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Топ коментарі

  • DmitrySviridon ad49c275
    Называйте все своими именами - террористы берут в заложники Украинских детей тысячами! За это секретная служба Украины должна наказать всех террористов участвовавших в этом и они должны заплатить своей жизнью - за Украинских детей!!! Как Моссад всеми средствами и в любой точке планеты достать и любыми средствами уничтожить мразей!
  • Ahmad silos
    называйте все своими именами - куча ватных самок с оккупированных территорий рады что их дети "на халяву" прокатятся в маськву на праздники. Так же как 27 самок из Балаклеи отдали детей "на оздоровление" в летние лагеря в Крыму, и были рады халяве. Сначала. Потом размазывали сопли на камеры.
  • Ahmad silos
    посмотри видео корреспондентов с 1+1, которые беседовали с этими самками в Балаклее, потом будешь про кремлеботов рассказывать.
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