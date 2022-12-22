Росіяни намагатимуться депортувати 1620 дітей з окупованих територій під виглядом поїздки на свята до Москви, - мер Мелітополя Федоров
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Рашисти збирають 1620 дітей з тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх на Росію. Традиційно ворог прикривається "солодкою" пропагандою: дітей ніби-то відвезуть до Москви на новорічні свята", - пишеш Федоров.
Мер Мелітополя закликає батьків не віддавати своїх дітей російським загарбникам.
"Ворог не раз показував, що вони потрібні Росії або для пропаганди, або в якості "живого щита". Тому невідомо, чи повернуться діти додому", - заявив він.
Федоров нагадав, як у вересні дітей з Енергодару, Кам’янки-Дніпровської та інших окупованих територій Запорізької області рашисти забирали до Криму та РФ спочатку на тиждень, а потім затримали їх на 2 місяці.