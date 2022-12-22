Успіх України на полі бою допоможе уникнути Третьої світової війни, - Байден

Президент США Джо Байден вважає, що успіх України на полі бою допоможе уникнути 3-ї світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про можливі постачання Україні далекобійної зброї, у тому числі ракет ATACMS на пресконференції після переговорів із президентом України, Байден нагадав, що "до російського вторгнення США виділяли величезний обсяг підтримки у сфері безпеки".

"Ми надали Україні те, щоб їй було необхідно, щоб обороняти себе. Понад 20 млрд. було виділено на оборонну допомогу. Зараз було виділено 2,5 млрд. додатково. Зараз ми працюємо з партнерами, щоб розвинути можливості в 4 напрямках - ППО, ми представили сотні артилерійських систем, ми працюємо над постачанням танків та броньованої техніки та поставили понад 200 000 боєприпасів", - сказав президент США.

Зараз дуже важливо, зазначив Байден, "щоб залишався союз на підтримку України. Зараз ми надаємо таку підтримку, щоб вона не привела до розділів та проблем у ЄС та НАТО. Ми надаємо те, що допомагає на полі бою".

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"Я провів кілька сотень годин з нашими європейськими союзниками. І пояснював, чому в їхніх інтересах продовжувати підтримувати Україну. Вони повністю розуміють, але вони не хочуть війни з Росією, 3-ї світової. Цього можна уникнути, якщо Україна забезпечить успіх на полі бою ", - наголосив Байден.