Зеленський про Путіна: Навіщо неадекватній людині із хворим ставленням до світу надсилати меседжі?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає за потрібне російському президенту РФ Володимиру Путіну будь-які меседжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Стосовно того, який меседж послати Путіну: я стою сьогодні тут, у США, поруч з президентом Байденом, тому що я його поважаю і як президента, і як людину за його людяність. І для мене він суб'єкт. Історична людина. І я можу надсилати меседжі Байдену", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів на спільній з президентом США Джозефом Байденом пресконференції в Білому домі.

"Що стосується президента Путіна: в 2019 році у нас була Нормандська зустріч. Я в 2019 році став президентом України. Тоді ми посилали максимальні меседжі Путіну, щоб у жодному разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне взаєморозуміння", - розповів Зеленський.

Як зазначив український президент, тоді Путін брехав усьому світу, кажучи про те, що не вторгнеться з повномасштабною війною в Україну.

"Він говорив, що такого ніколи не буде. Він всім брехав. Які меседжі можна йому надсилати після того, як він отруїв наше спокійне життя і, з огляду на його меседжі, що після України, як він каже – може піти далі, де раніше була потужна присутність СРСР. Навіщо людині з, як я вважаю, хворим ставленням до світу і абсолютно неадекватній, навіщо йому надсилати меседжі?", - сказав Зеленський.

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