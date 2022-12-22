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Понад 200 тисяч українців знайшли притулок від війни у США, - Байден

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Понад 200 тисяч українців знайшли притулок від війни у США, - Байден
Окрім військової, Сполучені Штати також надають Україні гуманітарну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Джо Байден на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 21 грудня.

За словами Байдена, понад 15 країн-партнерів України сукупно надали їй 2 тисячі танків і інших броньованих машин, понад 800 артилерійських систем, понад 2 мільйона артилерійських боєприпасів, понад 50 сучасних реактивних систем залпового вогню, а також протикорабельних і протиповітряних систем.

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"Разом ми надали мільярди доларів прямої бюджетної підтримки, аби український уряд міг надавати базові послуги українцям, такі як охорона здоров’я, освіта та робота екстрених служб. Сюди входять ще 2 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки від американського народу, які раніше цього тижня розподілив Світовий банк", – сказав президент США.

Крім того, він навів цифри щодо українських біженців, які отримали притуло у Штатах:

"Громади по всій Європі відкрили свої серця й оселі, аби допомогти українцям у скруті. Сполучені Штати були горді вітати більше ніж 221 тисячу українців, які шукали притулку від березня 2022, в тому числі в рамках програми "Об’єднані для України".

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Топ коментарі

  • Serhiy Talatynnik
    Боже Бережи Америку!
  • Ahmad silos
    судя по Польше, больше половины беженцев убежали в 1-й месяц из таких фронтовых городов как Тернополь, Черновцы, Львов, Франковск, Винница... При этом не забывают сдавать по космическим ценам оставшееся в Украине жилье тем кто действительно бежал от бомбежек.
  • Super Gut
    Не розумію а в чому радість? Куйло ******* по промисловій і життєдіяльній інфраструктурі України з метою вимусити мільйони українців виїхати з країни, аби на території України залишилося максимально мало людей. Західні країни залишаючи у себе мільйони укр біженців тим самим працюють на куйло допомагаючи йому реалізувати свій план по безлюдній Україні.
    Так само було у Сирії: антиасадівська більшість в країні на початку війни, завдяки бомбардуванням рашистів перетворилася на антиасадівську меншість.
    Отже "подякуємо" Заходу, який боявся давати Україні ПРО і ППО на початку війни, а тепер успішно з кремлем провів депопуляцію України і видає це за перемогу.
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