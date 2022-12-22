Понад 200 тисяч українців знайшли притулок від війни у США, - Байден

Окрім військової, Сполучені Штати також надають Україні гуманітарну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Джо Байден на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 21 грудня.

За словами Байдена, понад 15 країн-партнерів України сукупно надали їй 2 тисячі танків і інших броньованих машин, понад 800 артилерійських систем, понад 2 мільйона артилерійських боєприпасів, понад 50 сучасних реактивних систем залпового вогню, а також протикорабельних і протиповітряних систем.

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"Разом ми надали мільярди доларів прямої бюджетної підтримки, аби український уряд міг надавати базові послуги українцям, такі як охорона здоров’я, освіта та робота екстрених служб. Сюди входять ще 2 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки від американського народу, які раніше цього тижня розподілив Світовий банк", – сказав президент США.

Крім того, він навів цифри щодо українських біженців, які отримали притуло у Штатах:

"Громади по всій Європі відкрили свої серця й оселі, аби допомогти українцям у скруті. Сполучені Штати були горді вітати більше ніж 221 тисячу українців, які шукали притулку від березня 2022, в тому числі в рамках програми "Об’єднані для України".

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