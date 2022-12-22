Справедливий мир для України - це відсутність компромісів щодо територіальної цілісності й суверенітету, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що справедливим миром у розв’язаній Росією війні буде відсутність компромісів щодо територіальної цілісності й суверенітету України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що таке справедливий мир? Філософське запитання. А чи є справедлива війна? Мені здається, що для нас усіх мир по-різному справедливий. Для мене, як для президента, це що? Ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше", - наголосив Зеленський під час спільної пресконференції з президентом США Джозефом Байденом

Також він зазначив, що справедливий мир передбачає і відшкодування всіх збитків, ніяких завдала російська агресія.

Водночас президент переконаний, що немає справедливого миру для батьків, які втратили на фронті сина або доньку.

"Що для них справедливий мир? Для них усі ці гроші - ніщо. Їх не цікавить жодне відшкодування. Усе, чим вони живуть, це - помста, вони живуть помстою. Це велика трагедія в цілому - війна, і що довше іде ця війна, що довше іде ця агресія Російської Федерації, то більше буде таких батьків, які житимуть помстою. Бо іншого сенсу в них жити більше немає. Це те, що я бачу, я знаю, таких людей. Немає ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці, навіть не можу знайти культурне слово, бо ми у Білому домі, ці нелюди", - вважає Зеленський.

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