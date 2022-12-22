США посилюють санкції проти ПВК "Вагнер", - Reuters

Міністерство торгівлі США в середу оголосило про нові обмеження на експорт технологій для російської приватної військової компанії "Вагнера" з метою подальшого обмеження її спроможностей через участь у російському вторгненні в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Група "Вагнера" є однією з найвідоміших найманських організацій у світі, яка активно вчиняє звірства та порушує права людини по всій Україні", – заявив заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевес.

"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал недержавним суб'єктам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від путінської армії, що хитається, що міністерство торгівлі США без вагань буде діяти проти них", – наголосив він.

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Відповідно до обмежень, ПВК "Вагнера" тепер будуть визначатися як "кінцевий користувач військового обладнання" і зазнає суттєвих обмежень, якщо спробує придбати будь-які технології, створені із залученням американського обладнання.

Як повідомляє Reuters, таке рішення адміністрації Джо Байдена має сигналізувати підтримку президенту України Володимиру Зеленському, який у середу прибув до Білого дому в межах першого закордонного візиту з часу повномасштабної війни.

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Агенція нагадує, що ще у 2017 році США додали ПВК "Вагнера" до торговельного "чорного списку".

ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

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