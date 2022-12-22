Спікер Палати представників Пелосі привітала Зеленського в Капітолії і згадала про Черчилля

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зустріла президента України Володимира Зеленського в Капітолії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

"Я з великою гордістю вітаю президента Зеленського у цій столиці демократії Сполучених Штатів", – заявила вона.

"Сьогодні ми вітаємо хороброго і мужнього президента Зеленського, щоб відзначити в його особі також і хоробрий та мужній об'єднаний народ України за те, що вони роблять, щоб захистити демократію", – додала спікерка.

Пелосі нагадала, що її батько був членом американського Конгресу, коли в 1941 році, через день після Різдва, перед Конгресом виступав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль і "закликав Америку боротись з тиранією в Європі".

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Посадовиця нагадала слова Черчилля з цієї промови: " Ми робимо найбільш шляхетну роботу в світі – не лише захищаючи серця та домівки, але і справу свободи в кожній землі". "Саме це і робить народ України", – вказала Пелосі.

Посадовиця висловила сподівання, що в наступні 48 годин Конгрес затвердить новий раунд "важливої безпекової та економічної допомоги для України" і високо оцінила рішення Байдена надати системи протиповітряної оборони Patriot.

Зеленський, у свою чергу, подякував Пелосі, Конгресу та американцям за допомогу Україні в оборонній та економічній сферах. "Конгрес США - це великий друг українського народу, свободи українців", – сказав він.

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