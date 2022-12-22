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Зеленський подякував Байдену за допомогу та теплий прийом в США

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Зеленський подякував Байдену за допомогу та теплий прийом в США
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за теплий прийом та допомогу, яку США надає Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері. 

Він зазначив: "Я дякую президенту США Джо Байдену за теплий прийом і глибоко ціную всю підтримку США та американського народу. Я впевнений, що разом ми зможемо забезпечити краще, процвітаюче та вільне майбутнє для обох наших націй. Перемога України буде також перемогою Америки".

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Це зустрічали не актора каломойше, а український народ, який вистояв всупереч зрадникам в керівництві держави. Тому не варто писати, що особистість мародера Ze викликала такий захват у Вашингтоні
  • Drbest Good
    План визита Президента Украины выполнен полностью!

    Визит прошел не просто успешно, а очень успешно.

    Украину встречали СТОЯ!

    Конгрессмены и сенаторы вскакивали аплодируя, почти после каждого предложения Зеленского.

    Это не только политическая победа Украины, это Исторический момент Перелома в войне.

    Агрессор не уйдёт из Украины завтра,
    война еще будет продолжаться,
    но это уже будет «не оборона», а
    путь к Победе Украины.

    Слава Народу Украины!
  • Анжей b106d7a9
    Був би в костюмі, то сказали б якого ху у нас війна? Невгодиш🤦🤦🤦
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