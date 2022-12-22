Зеленський подякував Байдену за допомогу та теплий прийом в США
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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за теплий прийом та допомогу, яку США надає Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
Він зазначив: "Я дякую президенту США Джо Байдену за теплий прийом і глибоко ціную всю підтримку США та американського народу. Я впевнений, що разом ми зможемо забезпечити краще, процвітаюче та вільне майбутнє для обох наших націй. Перемога України буде також перемогою Америки".