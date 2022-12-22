300 млн данських крон виділила Данія для закупівлі зброї та обладнання для України
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Уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) фінансової допомоги для ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства оборони Данії.
"Боротьба України за свободу - це також наша та Європи боротьба за свободу. Саме тому уряд разом із партіями в парламенті прийняв рішення про виділення Україні ще 300 млн данських крон", - заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.
Він додав, що уряд Данії й надалі надаватиме фінансову, військову та гуманітарну підтримку українцям.
За інформацією оборонного відомства Данії, кошти буде виділено з бюджету міністерства оборони та передано Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія.