Заяви Путіна про ядерну зброю не вказують на підготовку Росії до її застосування, - ISW

Ядерна риторика Путіна націлена лише на внутрішню аудиторію Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Володимир Путін продовжує використовувати описи підвищеної ядерної готовності для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії та залякування Заходу. На думку аналітиків Інституту, постійні заяви про ядерну зброю, зокрема гіперзвукові боєголовки "Авангард" чи міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" не вказують на підготовку Росії до їх застосування.

"Кремль регулярно використовує ядерну риторику, щоб продемонструвати силу ультраправій російській спільноті, яка звинуватила міністерство оборони РФ у нездатності вжити достатньо агресивних кроків для підтримки війни в Україні та вимагати від Заходу скорочення "ескалаційного" надання допомоги Україні та продовження переговорів на російських умовах, натякаючи на можливість ядерної ескалації", - пояснили в ISW.

Фахівці також додали, що, проаналізувавши попередні інциденти, в яких російські офіційні особи посилалися на ядерну зброю, щоб вплинути на західну та внутрішню аудиторію, дійшли висновку, що кремлівські чиновники не наважаться використати ядерну зброю на полі бою.

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