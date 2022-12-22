Болгарія продовжила гуманітарну підтримку українських біженців

Уряд Болгарії затвердив 37 мільйонів левів (близько $20 мільйонів) додаткового фінансування на гуманітарну підтримку українців, які знайшли тимчасовий притулок в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BTA.

"Уряд затвердив додаткові видатки бюджету міністерства туризму на 2022 рік у сумі 37 620 000 левів для надання гуманітарної допомоги переміщеним особам, які шукають тимчасовий захист в Болгарії внаслідок воєнних дій в Україні, на періоди 24 лютого - 31 травня 2022 року та 1 червня 2022 року - 24 лютого 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Виділення коштів буде здійснено за рахунок економії видатків та/або трансфертів з державного бюджету на 2022 рік.

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