200 справ через незаконне поширення інформації про переміщення ЗСУ відкрито в Україні
Про це заявив начальник Департаменту кримінально-правової політики Офісу генерального прокурора Олексій Бонюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Під час експертного обговорення на тему: "Кримінальна відповідальність за поширення незаконної інформації в інтернеті до і після початку повномасштабного вторгнення" він зазначив, що приблизно третина обвинувальних актів у цих справах вже була направлена до суду.
"Зараз у нас за ст. 114-2 ККУ зареєстровано вже близько двохсот кримінальних проваджень і третину направлено до суду", - сказав він.
Йдеться про кримінальні справи за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) ККУ. Ці дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 12 років.