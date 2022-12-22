Хорватія планує виділити майже 3 млн євро на придбання машин для розмінування
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Хорватія планує спрямувати майже 3 млн євро на придбання для України машин для розмінування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
21 грудня заступниця Міністра внутрішніх справ України Мері Акопян зустрілася з Надзвичайним та повноважним Послом Республіки Хорватія в Україні Аніцею Джаміч.
Акопян наголосила, що наразі Україна потребує партнерської допомоги у зимовий період в умовах посилених обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури.
Ще один безпековий виклик – це заходи з розмінування на деокупованих територіях.
Джаміч запевнила у готовності хорватської сторони сприяти Україні у процесах гуманітарного розмінування звільнених територій. Тому хорватська сторона планує спрямувати майже 3 млн євро на придбання для потреб України розмінувальних машин.