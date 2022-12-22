Удар по скупченню ворога на Донеччині: знищено 13 окупантів, бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами
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Підтверджено вогневе ураження 17 грудня поточного року зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких - офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами. Інформація щодо поранених уточнюється", - йдеться в повідомленні.