Минулої доби наші захисники збили ворожий БпЛА типу "Форпост" та ще два - типу "Ланцет-3, - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу "Форпост" та ще два - типу "Ланцет-3".

Українські ракетники й артилеристи, в той самий час, уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника", - йдеться в повідомленні.

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