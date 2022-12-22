РФ шукає добровольців для будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, - Генштаб
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Для для будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з Україною у Бєлгородській області
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів", - йдеться в повідомленні.