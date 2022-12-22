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РФ шукає добровольців для будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, - Генштаб

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РФ шукає добровольців для будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, - Генштаб
Для для будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з Україною у Бєлгородській області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • arye z.
    Голова и бедро, ладно.
    Но ранение рогозинских ягодиц, это очень и очень серьезно.
    И так мыслит с трудом, а с раненой жопой вообще никуда.
  • растуди
    ***, забув...
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