РФ шукає добровольців для будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, - Генштаб

Для для будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з Україною у Бєлгородській області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів", - йдеться в повідомленні.

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