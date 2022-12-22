Росіяни продовжують грабувати та захоплювати будинки на окупованих територіях Херсонської області

З тимчасово окупованих населених пунктів Каховського району надходять повідомлення про факти заселення в будинки місцевих жителів військових РФ, в один будинок заселяються щонайменше по 15 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

До поліції продовжують надходити заяви від жителів окупованих територій про факти мародерства російськими військовими. У с.Залізний Порт Голопристанського району окупанти за наводкою колаборанта викрали у місцевого жителя автомобіль, майно та трансформаторну підстанцію.

Аналогічні заяви надходять і від жителів деокупованих населених пунктів Бериславського району. Там місцеві мешканці повідомляють про викрадення військовими рф мисливської зброї, автомобілів та розграбування фермерських господарств. Так, у с.Благодатівка окупанти вивезли з території фермерського господарства трактори, легкові та вантажні автомобілі, після чого знищили ангари та склади.

З тимчасово окупованих населених пунктів Каховського району надходять повідомлення про факти заселення у будинки місцевих жителів військових РФ, в один будинок заселяються щонайменше по 15 осіб. Також є факти, коли російські солдати виганяли законних власників з будинків та заселялися туди. Крім того, представники армії мародерів та убивць вивозять з осель меблі та побутову техніку на КамАЗах та Уралах.

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