Минулої доби росіяни обстріляли Очаківську та Куцурубську громади, пошкоджені житлові будинки, - ОВА
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21 грудня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громад. Під російським вогнем також опинилися населені пункти Куцурубської громади.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"21 грудня, о 9:30, 12:22, 13:22 ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого зазнали поранень три людини, з яких 10-річний хлопчик. Пошкоджено 16 житлових будинків. Також вчора 13:30 ворог завдавав ударів з РСЗВ по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні вночі, 22 грудня, о 00:57 внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.