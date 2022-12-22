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Минулої доби росіяни обстріляли Очаківську та Куцурубську громади, пошкоджені житлові будинки, - ОВА

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Минулої доби росіяни обстріляли Очаківську та Куцурубську громади, пошкоджені житлові будинки, - ОВА
21 грудня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громад. Під російським вогнем також опинилися населені пункти Куцурубської громади.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ

"21 грудня, о 9:30, 12:22, 13:22 ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого зазнали поранень три людини, з яких 10-річний хлопчик. Пошкоджено 16 житлових будинків. Також вчора 13:30 ворог завдавав ударів з РСЗВ по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні. 

Сьогодні вночі, 22 грудня, о 00:57 внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

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