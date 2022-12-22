Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, - ОВА
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Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"В Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Також Синєгубов зазначив, що за минулу добу є двоє постраждалих від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів
"Вчора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
В Ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома", - повідомив голова ОВА.