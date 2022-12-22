Новини • Агресія Росії проти України

За тиждень-півтора Київ повернеться до планових відключень, але у кращому випадку світло буде 10 годин на добу, – Харченко

2 35620
За тиждень-півтора Київ повернеться до планових відключень, але у кращому випадку світло буде 10 годин на добу, – Харченко
Кияни можуть повернутися до планових відключень протягом тижня. Але, у кращому випадку, світло буде 10 годин на добу.

Такий прогноз озвучив під час брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ

"Декілька суттєвих пошкоджень призвели до того, що Київ опинився у вкрай складному становищі. Тривають роботи і відновлення, але, враховуючи характер пошкоджень, я думаю, що киянам слід готуватися до того, що наступні щонайменше 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин в будинку — це добра новина", - зазначив Харченко. 

Харченко зазначив, що Київ зараз можна прирівняти до прифронтових регіонів. З іншого боку до нас їде велика кількість обладнання і мобільна генерація з’явиться доволі швидко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кияни не можуть отримати електрику не через відсутність генерації, а через ушкодження мереж, - Yasno

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Герої не тільки на фронті. З Днем Енергетика !
  • Герхард
    Особливо приємно, коли перший смс після появи електрики та зв'язку через 28 годин - нагадування про абонплату за електрику чи за мобільний зв'язок.
  • Герхард
    Ізолента та рубільник рулять.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини