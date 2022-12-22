За тиждень-півтора Київ повернеться до планових відключень, але у кращому випадку світло буде 10 годин на добу, – Харченко

Кияни можуть повернутися до планових відключень протягом тижня. Але, у кращому випадку, світло буде 10 годин на добу.

Такий прогноз озвучив під час брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька суттєвих пошкоджень призвели до того, що Київ опинився у вкрай складному становищі. Тривають роботи і відновлення, але, враховуючи характер пошкоджень, я думаю, що киянам слід готуватися до того, що наступні щонайменше 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин в будинку — це добра новина", - зазначив Харченко.

Харченко зазначив, що Київ зараз можна прирівняти до прифронтових регіонів. З іншого боку до нас їде велика кількість обладнання і мобільна генерація з’явиться доволі швидко.

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