Наступний рік - вирішальний у цій війні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав наступний рік вирішальним у війні.

Про це глава держави заявив під час звернення до Конгресу США, передає Цензор.НЕТ.

"Наші дві нації є союзниками в цій битві. І наступного року – вирішальний час у ній. Час, коли українська сміливість і американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи. Свободи людей, які стоять за свої цінності", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що цю битву не можна заморозити чи відкласти.

"Її не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі собою. Від Сполучених Штатів і до Китаю, від Європи й до Латинської Америки, від Африки й до Австралії – світ надто взаємопов’язаний, надто взаємозалежний, щоб хтось один міг залишитися десь осторонь і водночас у безпеці, коли триває така битва", - додав президент.

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