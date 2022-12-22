Рішення Байдена відкриває двері для інших Patriot, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав рішення президента США Джо Байдена про передачу Україні ЗРК Patriot наближенням до перемоги.

Про це міністр повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"В центрі уваги "Патріоти". Це був довгий шлях, і саме Президент Зеленський довів його до результату. Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів, а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше - це рішення президента Байдена відкриває двері для інших "Патріотів", - наголосив очільник МЗС, коментуючи результати візиту до США.

Він зазначив, що шлях до цього рішення почався ще до повномасштабної війни.

"Першим у квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс Андрій Єрмак. Пам’ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам’ятаю, як в листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах. В перші ж дні війни Президент Зеленський, Єрмак, я, Резніков знову переконували американських партнерів: нам потрібні "Патріоти"!

Вже наприкінці листопада ми знову активізували цю розмову. Зокрема, коли я перебував на міністерській зустрічі НАТО, то відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та "Патріотами".

І ось уже фінальний акорд, грудень, телефонна розмова лідерів України та США і слова Байдена, на які ми так довго чекали та для яких так багато зробили. Безсумнівно, саме близькі, довірливі відносини президентів зіграли ключову роль.

"Патріоти" в Україні — це збережені життя та цивільна інфрастуктура. Це ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору. Це наближення дня нашої Перемоги. Тим більше, що крім "Патріотів" на переговорах було ще багато важливих тем. І найголовніше: історія "Патріотів" - це ще один приклад того, що неможливе стає можливим, якщо цим займається Україна", - підсумував він.

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