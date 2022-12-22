Між США та Україною не має бути якихось табу в союзництві, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що союзництво США та України є дуже важливим.

Про це глава держави заявив під час виступу у Конгресі США, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що не має бути якихось табу між нами в союзництві. Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські воїни чудово можуть самі керувати американськими танками й літаками", - наголосив він.

За словами Зеленського, фінансова допомога також критично важлива.

"І я хотів би подякувати вам як за фінансові пакети, які ви вже надали нам, так і за ті, щодо яких ви, можливо, ухвалите рішення. Ваші гроші – це не благодійність. Це інвестиція у глобальну безпеку та демократію, до якої ми ставимося найвідповідальніше. Росія може зупинити цю агресію, якщо захоче. Але ви можете прискорити нашу перемогу, я знаю це. І вона доведе будь-якому потенційному агресору, що вже нікому не вдасться порушити кордони іншого народу, чинити звірства й царювати над людьми проти їхньої волі.

Наївно чекати кроків до миру від Росії, якій подобається бути державою-терористом. Росіяни ще отруєні Кремлем", - додав президент.

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