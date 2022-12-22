Зеленський порівняв українських воїнів з американськими солдатами під час ІІ Світової війни

Під час виступу у Конгресі США президент України Володимир Зеленський порівняв українських солдатів з американськими у часи II Світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського.

"Росіяни використовують все, що можуть, проти Бахмута і проти інших міст. Однак наші Сили оборони вистоюють. І ми всі пишаємося ними.

Російська техніка примітивна: вони спалюють усе, що можуть. Коли хоробрі американські солдати билися проти гітлерівських військ на Різдво у 1944 році, хоробрі українські солдати роблять те саме", - сказав Зеленський.

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