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Зеленський порівняв українських воїнів з американськими солдатами під час ІІ Світової війни

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Зеленський порівняв українських воїнів з американськими солдатами під час ІІ Світової війни
Під час виступу у Конгресі США президент України Володимир Зеленський порівняв українських солдатів з американськими у часи II Світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського.

"Росіяни використовують все, що можуть, проти Бахмута і проти інших міст. Однак наші Сили оборони вистоюють. І ми всі пишаємося ними.

Російська техніка примітивна: вони спалюють усе, що можуть. Коли хоробрі американські солдати билися проти гітлерівських військ на Різдво у 1944 році, хоробрі українські солдати роблять те саме", - сказав Зеленський. 

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Усе,що сказав зе в США, залишиться в Америці. В Україні він просто відмовиться від сказаного, як завжди. Так,що писати і звинувачувати мене можете, але професія цієї людини говорити як комик.
  • Семен Наливайко
    Пасажир їде не підніжці ЗСУ.
  • Super Gut
    А ви звернули увагу, що жодного "слуги народу" немає серед бійців ЗСУ. Проте є півсотні "слуг народу" у регіонах, які перейшли на сторону рашистів.
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