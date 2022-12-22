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Ситуація з енергопостачанням в Києві залишається важкою, - КМВА

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Ситуація з енергопостачанням в Києві залишається важкою, - КМВА
Наразі проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати.

Енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему. Потрібен час. Вистоїмо попри все. Віримо в нашу Перемогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кияни не можуть отримати електрику не через відсутність генерації, а через ушкодження мереж, - Yasno

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Топ коментарі

  • Яков Онаневич
    Потрібно наперіод війни ДТЕК передати військовій адміністрації, Ахметов не зацікавлений у вирішині цих проблем
  • Alex Sav 8157c114
    верховну зраду посадити на велосіпед-приеднати генератор-і щоб до вечора вся столиця блищала як ялинка!!
    якщо до язика генератор- будемо продавати
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