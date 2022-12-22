Рашисти 60 разів обстріляли Херсонщину, загинула 1 особа, а 6 дістали поранення, - ОВА
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Росіяни били по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонщини. ... Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через російські обстріли 1 людина загинула, а 6 осіб дістали поранення.