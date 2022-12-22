Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 100400 (+660 за добу) осіб, 267 гелікоптерів, 282 літаки, 3003 танки, 1978 артсистем, 5981 броньована машина

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Втрати російських окупантів станом на ранок 22 грудня становлять приблизно 100 400 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно становлять:

особового складу  ‒ близько 100400 (+660) осіб ліквідовано;

танків  ‒ 3003 (+1) од;

бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2) од;

артилерійських систем – 1978 (+6) од;

РСЗВ  – 413 (+1) од;

засоби ППО ‒ 212 (+0) од;

літаків – 283 (+1) од;

гелікоптерів – 267 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5);

крилаті ракети ‒ 653 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7) од;

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 100400 (+660 за добу) осіб, 267 гелікоптерів, 282 літаки, 3003 танки, 1978 артсистем, 5981 броньована машина 01

Дані уточнюються. 

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Підлога Маккартні
    100400 + жопа рогозина
  • аспм мпри
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