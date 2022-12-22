Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 100400 (+660 за добу) осіб, 267 гелікоптерів, 282 літаки, 3003 танки, 1978 артсистем, 5981 броньована машина
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Втрати російських окупантів станом на ранок 22 грудня становлять приблизно 100 400 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 100400 (+660) осіб ліквідовано;
танків ‒ 3003 (+1) од;
бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2) од;
артилерійських систем – 1978 (+6) од;
РСЗВ – 413 (+1) од;
засоби ППО ‒ 212 (+0) од;
літаків – 283 (+1) од;
гелікоптерів – 267 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5);
крилаті ракети ‒ 653 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7) од;
спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Дані уточнюються.