Байден підтримав нашу формулу миру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом українську формулу миру, і американський лідер підтримав ідею провести саміт миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Відновлення міжнародного правопорядку - наше спільне завдання. Нам потрібен мир. Україна вже дала відповідні пропозиції, і щойно я обговорював їх із президентом Байденом - нашу формулу миру. Десять пунктів, які можна й треба реалізувати заради нашої спільної безпеки, гарантованої на десятиліття вперед", - сказав Зеленський.

За словами президента, він радий відзначити, що "президент Байден підтримав цю нашу ініціативу".

Читайте: Понад 200 тисяч українців знайшли притулок від війни у США, - Байден