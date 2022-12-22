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Байден підтримав нашу формулу миру, - Зеленський

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Байден підтримав нашу формулу миру, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом українську формулу миру, і американський лідер підтримав ідею провести саміт миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Відновлення міжнародного правопорядку - наше спільне завдання. Нам потрібен мир. Україна вже дала відповідні пропозиції, і щойно я обговорював їх із президентом Байденом - нашу формулу миру. Десять пунктів, які можна й треба реалізувати заради нашої спільної безпеки, гарантованої на десятиліття вперед", - сказав Зеленський.

За словами президента, він радий відзначити, що "президент Байден підтримав цю нашу ініціативу".

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Яка може бути формула миру, коли 1/3 України під окупацією? Формула миру - це завдавати на території парашиї такі збитки, щоб москальня сама хотіла виходу з України.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    а тим часом у ВР Гетьман дає настанови зеленим
  • Валентина Саюн c856325a
    Саміт миру,коли Україна в крові. Дивне бачення війни....
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