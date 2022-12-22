Минулої доби ворог обстріляв цивільну інфраструктуру у районі 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Білогір'я, Дорожнянка, Чарівне, Новоандріївка, Мала Токмачка, Ольгівське, Преображенка, Щербаки, Малинівка, Полтавка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Плавні, Малі Щербаки, Кам'янське. Надійшло 49 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась.

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