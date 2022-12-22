Армія Білорусі навчає у себе мобілізованих росіян, - розвідка Великої Британії

Російських мобілізованих, ймовірно, готують білоруські військові.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні сили Білорусі, ймовірно, нещодавно взяли на себе значну, але більш стриману роль у навчанні тисяч щойно мобілізованих російських резервістів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ймовірне використання білоруських інструкторів є спробою частково виправити відсутність російських військових інструкторів, багато з яких або воюють в Україні, або вже відвоювали.

У розвідці додали, що хоча РФ та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, навчання мобілізованих росіян білорусами – "зміна ролей".

"Білоруські сили традиційно вважалися Росією нижчими за російські сили, і їх використання в якості інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи", - підсумували у британській розвідці.

Також читайте: Вуличні бої в Бахмуті не дадуть росіянам переваги, - британська розвідка