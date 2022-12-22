Армія Білорусі навчає у себе мобілізованих росіян, - розвідка Великої Британії
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
"Збройні сили Білорусі, ймовірно, нещодавно взяли на себе значну, але більш стриману роль у навчанні тисяч щойно мобілізованих російських резервістів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ймовірне використання білоруських інструкторів є спробою частково виправити відсутність російських військових інструкторів, багато з яких або воюють в Україні, або вже відвоювали.
У розвідці додали, що хоча РФ та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, навчання мобілізованих росіян білорусами – "зміна ролей".
"Білоруські сили традиційно вважалися Росією нижчими за російські сили, і їх використання в якості інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи", - підсумували у британській розвідці.