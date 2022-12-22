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Армія Білорусі навчає у себе мобілізованих росіян, - розвідка Великої Британії

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Армія Білорусі навчає у себе мобілізованих росіян, - розвідка Великої Британії
Російських мобілізованих, ймовірно, готують білоруські військові.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні сили Білорусі, ймовірно, нещодавно взяли на себе значну, але більш стриману роль у навчанні тисяч щойно мобілізованих російських резервістів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ймовірне використання білоруських інструкторів є спробою частково виправити відсутність російських військових інструкторів, багато з яких або воюють в Україні, або вже відвоювали.

У розвідці додали, що хоча РФ та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, навчання мобілізованих росіян білорусами – "зміна ролей".

"Білоруські сили традиційно вважалися Росією нижчими за російські сили, і їх використання в якості інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи", - підсумували у британській розвідці.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А чому армія білокацапії може когось навчити?
    Викопувати бульбу?
    В них є, чому вчитись?
  • Alex Bylim acfe5d4d
    Білорусі як незалежної держави вже не існує мінімум рік
  • irenka ko
    Цікаво, куди поділися усі білоруси з Цензора? Їх тут було багато, з різними поглядами, але відчувалось, що більшість з них - це кагебешники на цілодобовому чергуванні.

    Як вважаєте, вони самі пішли з сайту на початку війни, чи їм заборонили відвідувати Цензор? Мені реально цікаво, тому що білорусів тут було багато і вони впливали на наші думки своїми дописами.
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