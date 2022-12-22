1314 дітей постраждали внаслідок російської агресії, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили в Україні 450 дітей, 864 дитини зазнали поранень

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше ніж 1314 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 22 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 450. Зросла кількість поранених - 864", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вказані цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше дітей, за даними ОГП, постраждали в Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 34.

Зокрема, 21 грудня внаслідок ворожого обстрілу міста Очаків Миколаївської області поранення дістав 10-річний хлопчик.

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