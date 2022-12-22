Окупанти мобілізували більшість працівників шахт на Луганщині, - ОВА

На тимчасово окупованій території Луганщини загарбники мобілізували більшість працівників шахт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Пораненими окупантами переповнені вже медичні заклади Хрустального, госпіталізують навіть до дитячої лікарні, бо в інших немає вільних місць. Таких місць достатньо на шахтах – видобувати вугілля нікому.



Так у сусідньому Довжанську в одній із шахт залишилося працювати три чоловіки замість 300 – усіх їх примусово мобілізували", - йдеться в повідомленні.

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