Минулої доби росіяни завдали ракетного удару по Покровську, тривають артобстріли Вугледара, Часовоярської громади та Костянтинівки, - ОВА

Російські окупаційні війська не припиняють обстріли Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Покровську — поцілили на територію підприємства. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. На Волноваському напрямку тривають артобстріли Вугледара — пошкоджено 3 будинки, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На Горлівському напрямку 1 людина поранена та 1 будинок пошкоджено у Бахмуті. Гучно було у Часовоярській громаді — пошкоджено лінії електропередач. У Костянтинівці внаслідок обстрілу пошкоджено школу.

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