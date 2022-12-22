Україна від початку війни отримала допомоги на понад 1 трлн грн, - Железняк

З початку війни фінансування дефіциту державного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел перевищило 1 трильйон гривень.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз з початку повномасштабної війни (24 лютого - 21 грудня) Україна залучила більше 1 трильйона зовнішнього фінансування бюджету: кредитів та грантів. Точна сума 1 032 млрд гривень", - написав він у телеграмі.

Нагадаємо загальна сума видатків державного бюджету України на 2022 рік встановлена в сумі 3,037 трильйона гривень, доходів - 1,553 трильйона гривень. Дефіцит покривається за рахунок "друку" гривні Національним банком (330 млрд гривень), запозичень та грантів.

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За даними Мінфіну, на початок грудня Україна отримала від міжнародних партнерів 27,2 млрд доларів допомоги. Після цього до держбюджету надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів від США, надані через Цільовий фонд Світового банку. Також Україна отримала від Канади 500 млн канадських доларів (367 млн доларів США).

Середній курс гривні до долара з початку 2022 року становив 32,34 гривні до долара.

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