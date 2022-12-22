У Чорному морі Росія тримає 12 кораблів, серед них жодного носія "Калібрів", - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

У Чорному й Азовському морях Росія тримає на бойовому чергуванні 14 кораблів, носіїв "Калібрів" серед них немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

"Станом на 22 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 12 ворожих кораблів; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

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