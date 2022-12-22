Зеленський задоволений візитом до США, зустріч із Байденом була щирою, - CNN

Президент Володимир Зеленський залишився задоволеним результатом візиту до США, а зустріч із американським лідером Джо Байденом була щирою.

Про це з посиланням на джерело в оточенні глави держави повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Словами джерела, Зеленський мав "щиру і підтримуючу" зустріч з Байденом. Телеканал зазначає, що український президент задоволений результатом візиту до Вашингтона.

"Його зустріч із президентом Байденом була щирою і підтримуючою. Спільна сесія пройшла чудово, він відчув реальну двопартійну підтримку", - заявили у Зеленського.

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