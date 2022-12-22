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Зеленський задоволений візитом до США, зустріч із Байденом була щирою, - CNN

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Зеленський задоволений візитом до США, зустріч із Байденом була щирою, - CNN
Президент Володимир Зеленський залишився задоволеним результатом візиту до США, а зустріч із американським лідером Джо Байденом була щирою.

Про це з посиланням на джерело в оточенні глави держави повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Словами джерела, Зеленський мав "щиру і підтримуючу" зустріч з Байденом. Телеканал зазначає, що український президент задоволений результатом візиту до Вашингтона.

"Його зустріч із президентом Байденом була щирою і підтримуючою. Спільна сесія пройшла чудово, він відчув реальну двопартійну підтримку", - заявили у Зеленського.

Читайте: Байден підтримав нашу формулу миру, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Envoy
    Украина победит . Однозначно .
  • Максім ХОЙ 07fb0949


    Kyivstar

    @TwiyKyivstar

    Якщо у вас зникло світло і інтернет, їх обов'язково відновлять. А от у 100 000 окупантів з'єднання пропало назавжди
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