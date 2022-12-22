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Вступ України до НАТО зараз є малоймовірним, РФ розглядатиме це як конфронтацію, - Макрон

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Вступ України до НАТО зараз є малоймовірним, РФ розглядатиме це як конфронтацію, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що вважає малоймовірним вступ України до НАТО як варіант безпекових гарантій для неї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Макрон зазначив, що Україні потрібно надати гарантії безпеки у процесі рішення для завершення війни, але таких гарантій потребує і Росія.

На його думку, вступ України до НАТО Кремль за будь-яких обставин розглядатиме як конфронтацію.

"З цією Росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО - що не є найбільш ймовірним сценарієм - чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим більш, що вона зазнала агресії з боку Росії", - сказав Макрон.

"Наприкінці буде потрібно усім сідати за стіл переговорів… І я не хочу, щоби у майбутньому перемовини вели лише Китай і Туреччина", - додав Макрон, ймовірно, посилаючись на посередницькі зусилля Ердогана.

Також читайте: Макрон - українцям: "Без Росії - значить із нами"

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Топ коментарі

  • Envoy
    Удивительный человек . Когда он молчит , кажется умным .
  • Серьога Харківський
    ***,вот смотрю на Францию и реально понимаю как Гитлер за несколько месяцев взял Париж, а француженки в борделях немецких солдат обслуживали. Реально нация трусливых петушков вместе с геронтофилом во главе
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ось ***** ось таке *******,вибачти на слові? усім і так зрозуміло що під час війни Україну в НАТО ніхто не візьми,для чого ляпати таку дурню,що би шо?
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