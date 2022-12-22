Російські війська дарма перебувають в Нагірному Карабаху. Вони не виконують зобов’язання, - Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що російська армія у Нагірному Карабаху не виконує зобов’язання Москви щодо отримання Лачинського коридору під контролем.

Про це він заявив на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на News.am.

За його словами, Азербайджан "незаконно закрив" коридор, який з 1991 року входив до складу НК, що призвело до "напруженої гуманітарної ситуації" у регіоні.

Пашинян нарікає, що дії Баку "є незаконними та грубо порушують його міжнародні зобов'язання, зокрема положення декларації від 9 листопада 2020 року".

Пашинян наголосив, що "де-факто виходить, що російський <...> контингент не виконує зобов'язання, зафіксоване у тристоронній заяві, тобто утримання Лачинського коридору під контролем".

Також читайте: Азербайджан відмовився від мирних переговорів з Вірменією. Все через Макрона

За його словами, не змінює ситуації те, що це відбувається в результаті дій Азербайджану, "бо основний сенс присутності російських сил полягає в тому, щоб не допустити такого беззаконня".

Пашинян додав, що Єреван передав Баку пропозиції щодо мирного договору.