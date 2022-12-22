Новорічних святкувань у Києві не буде, комендантську годину не скасують, - Київрада

На Новий рік у столиці не скасовуватимуть комендантську годину та не планують жодних великих святкувань.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив заступник київського міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".

"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги", - заявив Бондаренко.

Також читайте: У Києві засвітили "Ялинку незламності" на Софійській площі