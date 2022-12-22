Остін та Резніков обговорили надання батареї Patriot та безпекову допомогу від США

Голова Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Олексій Резніков провели розмову.

Про це Остін повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я поговорив зі своїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити подальші зусилля США щодо надання допомоги в галузі безпеки та зміцнити непохитну відданість США підтримці України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили, зокрема, надання Україні батареї Patriot та інших ключових засобів.

"На тлі безперервних атак Росії на найважливішу громадянську інфраструктуру Остін повторив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом допомоги США у забезпеченні безпеки України", - йдеться у звіті.

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