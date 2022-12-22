Росіяни не пускають представників Червоного Хреста до всіх українських полонених, - Координаційний штаб
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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з родинами Захисників ЧАЕС. На ній порушили питання доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до місць утримання полонених військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Стало відомо, що МКЧХ уже відвідав деякі місця утримання як у російській федерації, так і на тимчасово окупованих українських територіях. На жаль, доступу до всіх військовополонених поки немає, як і немає можливості забезпечити до них доставку листів чи гуманітарних вантажів.
Також в Координаційному штабі повідомили, що на сайті Штабу найближчим часом запрацює робочий кабінет, де родичі військовополонених зможуть побачити всю інформацію, пов’язану з військовослужбовцем.