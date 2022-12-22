Австрія продовжила захист для українських біженців до березня 2024 року
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Федеральний уряд Австрії продовжив дію тимчасового захисту для вимушених переселенців з України та право легально перебувати на території республіки до 4 березня 2024 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Документом внесено зміни до постанови федерального уряду Австрії від 11 березня цього року про тимчасове право на проживання для переміщених осіб з України.
"Тимчасове право на проживання діє до 4 березня 2024 року", - йдеться в ухваленому документі.
За даними МВС Австрії, на сьогодні у країні зареєстровано понад 90 тис. українців. Близько 56 тис. з них наразі перебувають на базовому забезпеченні.