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Австрія продовжила захист для українських біженців до березня 2024 року

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Австрія продовжила захист для українських біженців до березня 2024 року
Федеральний уряд Австрії продовжив дію тимчасового захисту для вимушених переселенців з України та право легально перебувати на території республіки до 4 березня 2024 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Документом внесено зміни до постанови федерального уряду Австрії від 11 березня цього року про тимчасове право на проживання для переміщених осіб з України.

"Тимчасове право на проживання діє до 4 березня 2024 року", - йдеться в ухваленому документі.

За даними МВС Австрії, на сьогодні у країні зареєстровано понад 90 тис. українців. Близько 56 тис. з них наразі перебувають на базовому забезпеченні.

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