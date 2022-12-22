Новини • Агресія Росії проти України

Минулої доби російські загарбники вбили 1 цивільного, ще 14 зазнали поранень, - ОП

1810
Минулої доби російські загарбники вбили 1 цивільного, ще 14 зазнали поранень, - ОП
Упродовж минулої доби, 21 грудня, внаслідок повномасштабної російської агресії загинув один цивільний. 14 осіб зазнали поранень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донеччині росіяни поранили трьох громадян, на Миколаївщині – теж трьох, на Харківщині – двох, а на Херсонщині вбили одну людину і шістьох поранили", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по селу Станіслав на Херсонщині, поранено чоловіка та пошкоджено 10 будинків. ФОТО

Минулої доби російські загарбники вбили 1 цивільного, ще 14 зазнали поранень, - ОП 01

ТОП-новини

всі новини