Минулої доби російські загарбники вбили 1 цивільного, ще 14 зазнали поранень, - ОП
1810
Упродовж минулої доби, 21 грудня, внаслідок повномасштабної російської агресії загинув один цивільний. 14 осіб зазнали поранень.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Донеччині росіяни поранили трьох громадян, на Миколаївщині – теж трьох, на Харківщині – двох, а на Херсонщині вбили одну людину і шістьох поранили", - йдеться в повідомленні.