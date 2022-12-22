Минулої доби російські загарбники вбили 1 цивільного, ще 14 зазнали поранень, - ОП

Упродовж минулої доби, 21 грудня, внаслідок повномасштабної російської агресії загинув один цивільний. 14 осіб зазнали поранень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донеччині росіяни поранили трьох громадян, на Миколаївщині – теж трьох, на Харківщині – двох, а на Херсонщині вбили одну людину і шістьох поранили", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по селу Станіслав на Херсонщині, поранено чоловіка та пошкоджено 10 будинків. ФОТО