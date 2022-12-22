Після війни ветерани та їх рідні становитимуть 10% населення України, - Мінветеранів

Після завершення війни 10% населення України становитимуть ветерани, члени їхніх сімей та сімей полеглих воїнів.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До 1 січня 2022 року в Україні налічувалося близько 500 тисяч учасників бойових дій. Прогнозована кількість ветеранів, членів їхніх сімей та сімей полеглих воїнів після перемоги - близько 3 млн (10% від загальної кількості населення України). Усе це - категорії, якими опікується Міністерство у справах ветеранів України", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

У міністерстві зазначають, що перелік державних гарантій для ветеранів оновлюватимуть кожні п’ять років, а самі пільги та сервіси будуть сучасними і сприятимуть ветеранському розвитку.

"Готовий до запуску першого дня Перемоги Єдиний державний реєстр ветеранів війни, який синтезував 17 окремих реєстрів державних структур", - йдеться в повідомленні.

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Також уже розроблено електронні посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого та постраждалого учасника Революції гідності.

Крім того, за новим спрощеним механізмом психологічної допомоги з Мінветеранів безпосередньо законтрактовано 38 закладів, які мають мультидисциплінарні команди.