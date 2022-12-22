Вранці росіяни обстріляли касетними боєприпасами селище Комишуваха Запорізької області

Вранці 22 грудня російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по селищу Комишуваха.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Комишуваської селищної ради.

"Вранці 22 грудня російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по селищу Комишуваха. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Поранених немає", – йдеться у повідомленні.

Мешканців просять бути уважними та повідомляти про залишки боєприпасів або інші підозрілі предмети працівникам ДСНС або поліції.

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