Новини • Агресія Росії проти України

Вранці росіяни обстріляли касетними боєприпасами селище Комишуваха Запорізької області

7460
Вранці росіяни обстріляли касетними боєприпасами селище Комишуваха Запорізької області
Вранці 22 грудня російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по селищу Комишуваха.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Комишуваської селищної ради.

"Вранці 22 грудня російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по селищу Комишуваха. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Поранених немає", – йдеться у повідомленні.

Мешканців просять бути уважними та повідомляти про залишки боєприпасів або інші підозрілі предмети працівникам ДСНС або поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби ворог обстріляв цивільну інфраструктуру у районі 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини